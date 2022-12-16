С Днем Независимости казахстанцев поздравил Нурсултан Назарбаев

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил мечеть, где и поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

В своей речи он отметил, что для истории 31 год – это всего лишь миг, и казахстанцам предстоит много работы, чтобы сохранить безопасность и независимость страны.

"Мы представили свое государство всему миру, и сегодня весь мир знает о казахском народе. Желаю, чтобы наша независимость была вечной, а для этого мы должны быть едины. Мы должны беречь свою независимость и никому не отдавать", – сказал Назарбаев.

Тогда, по мнению первого президента, следующие поколения будут с теплом говорить о сегодняшнем времени.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с праздником и отметил, что независимость – это высочайшее достояние, которое мы "обязаны беречь, как зеницу ока".

