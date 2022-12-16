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Фуры и легковые автомобили скопились на казахстанско-кыргызской границе

пункт пропуска Фото: gov.kz
Пресс-служба ПС ГКНБ Кыргызстана заявила о том, что перед двумя пунктами пропуска с Казахстаном скопились более 100 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" в очереди на выезд из Кыргызстана стоят около 25 легковых и 20 грузовых машин. А около пункта "Ак-Тилек-автодорожный" для прохождения пограничного контроля находятся около 97 фур.

Как уточняется, скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ. 

"Некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым создавая пробки перед въездом на КПП. В этом направлении Пограничная служба проводит соответствующую работу. Отметим, что скопление транспортных средств носит цикличный характер", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана ограничения для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля нет.


"В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано", – резюмируется в сообщении.

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