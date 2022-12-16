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Туман и сильный ветер ожидаются в четырех областях Казахстана

дерево Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны на 17 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

На юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, в центре Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

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Казгидромет Абайская область Жетысуская область Восточно-Казахстанская область Казахстан Туркестанская область
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