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В Астане открыли новый детский сад

здание Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким города Астаны Женис Касымбек рассказал о строительстве в городе объектов образования, сообщает Zakon.kz.

По его словам, во время встреч с жителями столицы не раз поднимались вопросы по строительству соцобъектов. Он пообещал "не только держать планку по объему, но и увеличивать количество школ, медцентров и социального жилья".


открытие детского сада

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"К примеру, к следующему учебному году планируем построить 13 школ. Кроме того, по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато проектирование 25 крупногабаритных школ на 100 тыс. ученических мест (в 2 смены). К строительству школ нового формата приступим уже в 2023 году. Также в следующем году планируем дополнительно разместить госзаказ на 9 тыс. мест в частные детсады, тем самым увеличим охват детей дошкольным образованием", – написал Касымбек в Instagram.


детский сад

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Также аким отметил, что в активно развивающемся районе Есиль по улице Культегин открыли государственный детский сад №98 "Мирас".


детсад

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Мощность детсада – почти 300 мест. В детсаду помимо игровых и музыкальных залов также есть кабинеты педиатра, логопеда, психолога, медицинская комната с процедурным кабинетом. В учреждении также созданы условия для инклюзивного обучения. На полную мощность детский сад начнет работать уже с января 2023 года", – уточнил аким столицы.


открытие детского сада

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

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