Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

артисты Фото: скриншот видео
Всемирно известный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген поздравил с днем рождения народную артистку СССР, почетного гражданина Алматы Бибигуль Тулегенову, сообщает Zakon.kz.

Артистке исполнилось 93 года.

"Уважаемая Бибигуль Ахметовна Тулегенова! Я до сих пор помню, как в 2015 году, когда я собирался выступить на международном фестивале искусств "Славянский базар", вы благословили меня, пожелали удачи. Я помню вашу поддержку, когда я участвовал в конкурсах в Китае, Америке и других странах. Вы, несомненно, мать казахского песенного искусства", – написал артист в Instagram.

Также он пожелал артистке крепкого здоровья, долголетия, чтобы отметить и 95, и 100 лет. Он отметил, что ее труд – это пример для молодых артистов.

В сети Димаш опубликовал видео о том, как побывал в гостях у народной артистки.




Читайте также

С Днем Независимости казахстанцев поздравил Нурсултан Назарбаев

Новинки кинопроката, увлекательные фильмы и мультфильмы: что посмотреть на длительных выходных

Планы на выходные: куда сходить, что посмотреть и где найти свою любовь

Елена Беляева
Адилет Димаш Тулегенова Бибигуль Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления