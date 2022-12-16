Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

Всемирно известный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген поздравил с днем рождения народную артистку СССР, почетного гражданина Алматы Бибигуль Тулегенову, сообщает Zakon.kz.

Артистке исполнилось 93 года.

"Уважаемая Бибигуль Ахметовна Тулегенова! Я до сих пор помню, как в 2015 году, когда я собирался выступить на международном фестивале искусств "Славянский базар", вы благословили меня, пожелали удачи. Я помню вашу поддержку, когда я участвовал в конкурсах в Китае, Америке и других странах. Вы, несомненно, мать казахского песенного искусства", – написал артист в Instagram.

Также он пожелал артистке крепкого здоровья, долголетия, чтобы отметить и 95, и 100 лет. Он отметил, что ее труд – это пример для молодых артистов.

В сети Димаш опубликовал видео о том, как побывал в гостях у народной артистки.











