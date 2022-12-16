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Сколько времени восстанавливается кожа после пилинга

девушка Фото: pixabay
Дерматолог Ширин Хайидмурадова назвала период восстановления после разных видов пилинга, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газета.Ru" она отметила, что пилинги делятся на поверхностные, срединные и глубинные.

Как объяснила врач, первый вид процедуры подходит для улучшения огрубевшей кожи и легкого обесцвечивания.

"Время восстановления после процедуры составит от одного дня до недели. Есть вероятность, что могут появиться покраснения и шелушения. От макияжа сразу после процедуры стоит отказаться", – предупредила врач.

По словам Хайидмурадовой, второй вид процедуры воздействует на верхние и средние слои кожи. Пилинг призван разгладить небольшие морщины, справиться с пигментными пятнами и обесцветить кожу. В этом случае, говорит специалист, восстановительный период может достигать нескольких недель.

Также она добавила, что глубинный пилинг требует длительного восстановления кожи, так как в его основе лежат кислоты, способные глубоко проникать в слои кожи. Благодаря им происходит удаления пигментных пятен, неглубоких шрамов, веснушек, средних морщин и предраковых новообразований.

"Время заживления варьируется от двух недель до 21 дня. На этот срок нужно избегать контактов с солнечными лучами не менее трех месяцев", – заключила косметолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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