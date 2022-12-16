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Анджелина Джоли решила покинуть пост специального посланника УВКБ ООН

актриса Фото: Instagram/angelinajolie
Популярная американская актриса Анджелина Джоли решила покинуть пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает Zakon.kz.

Должность артистка занимала 20 лет.

"После более чем 20 лет самоотверженной работы с комиссией ООН по делам беженцев, отстаивая права и защиту насильственно перемещенных лиц во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека", – говорится в совместном заявлении УВКБ и актрисы.

Как заявил комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, изменить свою миссию в ООН актриса решила сама.


"Я благодарна за привилегию и возможность работать со столькими выдающимися и самоотверженными сотрудниками УВКБ ООН на местах и ​​другими коллегами, занимающимися спасением жизней по всему миру, а также за то, что мне выпала честь быть специальным посланником. В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пришло время работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями". Анджелина Джоли

Джоли сотрудничает с УВКБ с 2001 года, в 2012 году она была назначена специальным посланником организации. В заявлении отмечается, что актриса совместно с сотрудниками ООН осуществила более 60 полевых миссий, в том числе в Йемен и Буркина-Фасо. 

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