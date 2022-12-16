В Жетысуской области за день 30 человек попали в снежные заносы

За день 30 человек попали в снежные заносы из-за метели и плохой видимости в на дорогах Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Первый случай зафиксирован в 7:40. В областной Департамент по ЧС поступил звонок о том, что в Алакольском районе, на участке "жимолость" автодороги Ушарал-Достык в связи с погодой в сугробе застряло несколько автомобилей.





Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области



"В 15:30 силами сотрудников ДЧС Жетысуской области (12 сотрудников и 3 единицы техники) из салонов 14 автомобилей спасено 24 человека (доставлено в город Ушарал и на станцию Достык)", - сообщает пресс-служба департамента.





Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области



Тем же утром спасатели помогли еще 6-ым людям из трех машин, застрявших в снегу на трассе Ушарал-Достык еще вечером 15 декабря.

Никто из спасенных не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. Спасенные поблагодарили спасателей за оказанную помощь. ДЧС Жетысуской области призывает граждан при выезде на дальнюю дорогу ознакомиться с погодными условиями и соблюдать правила безопасности, - заявили в ведомстве.