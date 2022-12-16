Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области за день 30 человек попали в снежные заносы

помощь при заносах Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области
За день 30 человек попали в снежные заносы из-за метели и плохой видимости в на дорогах Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Первый случай зафиксирован в 7:40. В областной Департамент по ЧС поступил звонок о том, что в Алакольском районе, на участке "жимолость" автодороги Ушарал-Достык в связи с погодой в сугробе застряло несколько автомобилей.


занос

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

"В 15:30 силами сотрудников ДЧС Жетысуской области (12 сотрудников и 3 единицы техники) из салонов 14 автомобилей спасено 24 человека (доставлено в город Ушарал и на станцию Достык)", - сообщает пресс-служба департамента.


занос

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Тем же утром спасатели помогли еще 6-ым людям из трех машин, застрявших в снегу на трассе Ушарал-Достык еще вечером 15 декабря.

Никто из спасенных не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. Спасенные поблагодарили спасателей за оказанную помощь. ДЧС Жетысуской области призывает граждан при выезде на дальнюю дорогу ознакомиться с погодными условиями и соблюдать правила безопасности, - заявили в ведомстве.

Читайте также

В Павлодаре маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

Еще один взрыв в Турции: пострадали 8 сотрудников полиции

В Алматы охранников ночного клуба подозревают в распространении наркотиков

Елена Беляева
Жетысуская область МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления