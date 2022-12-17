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Ученые нашли способ решить проблему возврата веса после диеты

бутерброд Фото: pixabay
Исследователи Шанхайского института питания выяснили, что некоторые кишечные бактерии могут повышать риск возврата веса после диеты, что помогло им найти способ исправить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В журнале Nature Metabolism они рассказали, что провели ряд экспериментов на мышах. Животных разделили на 10 групп, каждую из которых посадили на свою диету. Ученые обнаружили, что многие виды кишечных бактерий Lactobacillus увеличивали численность после возврата мышей к обычному питанию без ограничений.

Как уточняется, это изменение микробиома помогает тканям кишечника поглощать больше жира. Вполне вероятно, что тот же процесс происходит в кишечнике человека: после периодов временного снижения калорийности повышается способность кишечника поглощать жир из еды, что позволяет организму вернуть сброшенный вес.

В конце исследователи пришли к выводу, что диета с высоким содержанием белка ограничивает рост Lactobacillus, тем самым ограничивая и способность кишечника всасывать жир.

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Елена Беляева
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