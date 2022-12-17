Меган Маркл о жизни во дворце: Ноттингемский коттедж был маленьким домиком

В документальном фильме принц Гарри и его супруга Меган Маркал рассказали о том, что до рождения первого ребенка им приходилось жить в очень маленьком Ноттингемкого коттедже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, особняк расположен на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. По словам Маркл, заходившая к ним на чай Опра Уинфри также очень удивилась размеру дома.

"И когда она вошла, она села и сказала: Никто никогда в это не поверит!" – поделился принц Гарри, намекая на маленькие размеры коттеджа.

Маркл также отметила, что в их жилье были настолько низкие потолки, что ее супруг постоянно бился о них головой.

"Мы жили на территории дворца, да. Кенсингтонский дворец звучит очень царственно, конечно, так и есть, в названии есть слово "дворец", но Ноттингемский коттедж был маленьким домиком. Он стоит на небольшом уклоне", – рассказала Маркл.

Весной 2019 года в связи с рождением первого ребенка, сына Арчи Харрисона, пара переехала в в Фрогморский коттедж Виндзорского замка.