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Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова Фото: Instagram/b.korchevnikov
Девятый санкционный список Евросоюза, опубликованный 16 декабря, пополнили такие известные граждане России, как кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Борис Корчевников, музыкант Григорий Лепс, сообщает Zakon.kz..

Также ограничения ввели против телеведущей Марины Ким, политолога Сергея Михеева, писателя и блогера Дмитрия Пучкова. По данным РИА Новости, активы фигурантов списка на европейской территории заморожены, физическим лицам запретили поездки в ЕС.

Новый пакет антироссийских санкций включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции против почти двухсот физических лиц и организаций. Среди прочего в список попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур.

Кроме того, санкции расширили в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.

Ограничительные меры предусматривают дополнительные экспортные ограничения, запреты на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

Также речь идет о запрете на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам Евросоюза запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством российских компаниях.

17 ноября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана.

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