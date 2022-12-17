Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса
Также ограничения ввели против телеведущей Марины Ким, политолога Сергея Михеева, писателя и блогера Дмитрия Пучкова. По данным РИА Новости, активы фигурантов списка на европейской территории заморожены, физическим лицам запретили поездки в ЕС.
Новый пакет антироссийских санкций включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции против почти двухсот физических лиц и организаций. Среди прочего в список попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур.
Кроме того, санкции расширили в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.
Ограничительные меры предусматривают дополнительные экспортные ограничения, запреты на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также речь идет о запрете на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам Евросоюза запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством российских компаниях.
17 ноября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана.