20-летнего иранца признали самым низким человеком в мире

20-летнего иранца Афшина Эсмаила Гадерзаде включили в Книгу рекордов Гиннесса, как самого низкого человека в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным UPI, рост мужчины составляет 64 сантиметра. Со слов родителей, при рождении он весил всего 600 граммов.

"Я знаю, кто самый высокий человек в мире. Я мог бы уместиться в его ладонях", – шутит рекордсмен.



Как признался Гадерзаде, из-за своих физических особенностей ему сложно найти работу, но он надеется, что теперь, получив известность, он сможет поддерживать финансово свою семью.

"Я мечтаю помочь своим родителям. Это всемирное признание может помочь мне осуществить мою мечту", – поделился самый низкий человек в мире.