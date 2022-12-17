Премьер Великобритании поручил провести аудит помощи Украине - СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил правительству провести оценку того, как используется британская военная помощь Украине, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию 16 декабря распространило Би-би-си со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным информатора, аудит, известный как "оценка, основанная на данных", требуется, чтобы установить, как развиваются военные действия и насколько важную роль играет британская военная помощь Украине.

"Весь смысл в том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что получили", – объяснил источник.



Как отмечается, британское правительство настаивает, что Сунак остается горячим сторонником Украины. Однако, со слов источника, данное поручение вызвало в определенных британских правительственных кругах опасения, что глава британского правительства избрал слишком осторожный подход в тот момент, когда поставки оружия Украине могут стать решающими.

15 декабря фото президента Украины Владимира Зеленского продали на благотворительном аукционе за 72 млн тенге.

