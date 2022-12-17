В картофеле и помидорах нашли вещества, обладающие противораковыми свойствами

Польские ученые обнаружили, что картофель, помидоры и баклажаны содержат химические вещества, обладающие некоторыми противораковыми свойствами. Исследователи сделали вывод, что данные культуры могут стать ключом к победе над раком, сообщает Zakon.kz.

По мнению представителей науки, гликоалкалоиды, выявленные в овощах, также могут помочь пациентам избежать жестоких побочных эффектов существующих методов лечения, говорится в материале Daily Mail, перевод которого опубликовало издание "ИноСМИ".



Подобные биологически активные соединения также нашли в перце, ягодах дерезы и черники.



Несмотря на серьезный успех в уничтожении раковых клеток, химиотерапия вызывает множество неприятных побочных эффектов. Лекарства воздействуют на раковые клетки, но и непреднамеренно убивают здоровые. Магдалена Винкель из Университета Адама Мицкевича в Познани и ее коллеги заявили, что это заставляет пересмотреть свойства лекарственных растений.

Проанализировав данные о гликоалкалоидах, команда Винкель предположила, что в правильных дозах эти химические вещества могут быть "мощными клиническими инструментами". Исследователи сосредоточились на соланине, чаконине, соласонине, соламаргине и томатине.

Согласно полученным результатам, соланин предотвращает превращение потенциально канцерогенных химических веществ в канцерогены в организме. В небольших дозах соланин убивает лейкозные клетки.

Чаконин обладает противовоспалительными свойствами и потенциально может лечить сепсис.

Соламаргин может остановить размножение раковых клеток печени, показали исследования. Считается, что и соласонин действует аналогичным образом.

Томатин поддерживает регуляцию клеточных циклов в организме, помогая организму убивать раковые клетки.

Отмечается, что до сих пор не было исследования о том, как химические вещества могут бороться с раком в клетках человека на одной из самых ранних стадий. Такие тесты жизненно важны для подтверждения того, какие гликоалкалоиды "безопасны и достаточно перспективны для тестирования на людях".

Винкель предположила, что если химические вещества "не могут воспроизвести противораковые препараты, которые используются в настоящее время, возможно, комбинированная терапия повысит эффективность лечения".

"Растения производят огромный и разнообразный спектр интересных и малоизученных химических веществ. Некоторые из них обладают противораковым действием при тестировании в лаборатории, а некоторые, такие как таксол, уже стали лекарствами, которые мы используем для лечения рака", – сказал доктор Чарльз Эванс.



Он подчеркнул, что многие из этих веществ не подойдут в качестве лекарств либо потому, что они недостаточно эффективны, либо потому, что они недостаточно безопасны для людей.

"Жизненно необходимо узнать все возможные пути для открытия новых методов лечения, вот почему крайне важно, чтобы ученые исследовали эти химические вещества с целью понять, есть ли у них потенциал стать новыми лекарствами", – заключил доктор Чарльз Эванс.

16 августа сообщалось о том, что участившиеся из-за изменения климата случаи аномальной жары повысили риск появление рака кожи.

