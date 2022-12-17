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В США задержали мужчину, потребовавшего один доллар при ограблении банка

мужчину задержали за ограбление банка, 1 доллар Фото: pexels
В американском штате Огайо мужчину задержали за одно из самых курьезнай ограблений банка в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Dayton Daily News, 24-летний Алекс Уилсон передал кассиру отделения Fifth Third Bank записку, в которой говорилось, что это ограбление, а также содержалось требование выдать ему один доллар. После этого он сказал:  "Вы не знаете, вооружен я или нет, так что нажимайте тревожную кнопку".

Кассир последовательно выполнил все указания мужчины, но тот не стал брать доллар со стойки, а просто стал дожидаться полиции. 

Приехавшие на место стражи порядка никакого оружия у Уилсона не нашли. Его арестовали и обвинили в ограблении банка, назначив залог в 25 тысяч долларов.

Нелепости случаю добавили показания Уилсона полиции, согласно которым, он нервничал перед ограблением, поэтому сначала зашел в туалет ресторана неподалеку.

30 июля сообщалось о том, что на перекрестке улиц в Алматы преступник напал на 19-летнего парня на мопеде и начал его душить, требуя отдать транспортное средство. В ходе полицейской погони его задержали.

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