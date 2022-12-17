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Прогноз погоды в столице и южных мегаполисах

Прогноз погоды в столице и южных мегаполисах Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в трех мегаполисах страны на 17 декабря. Перемен в погоде не ожидается, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в столице ожидается морозный характер погоды, туман в Алматы и безосадочная погода в Шымкенте.

Алматы — ожидается погода без осадков, днем +2…4 градуса. Ночью температура воздуха упадет до -4...6 градусов. Сильных порывов ветра не ожидается.

Астана — переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем -12…14 градусов. Ночью -20...22 мороза. Скорость ветра — от 2 до 7 м/с.

Шымкент — без осадков. Днем температура воздуха составит +8…10 градусов выше нуля. Ночью 0...-2°C. Скорость ветра — 2 до 7 м/с. 

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Казгидромет Астана Алматы Шымкент
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