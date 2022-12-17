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Астрологи рассказали, кто самые лучшие тещи по знакам зодиака

теща, астрологи Фото: pexels
Над тещами часто шутят. Их любят или ненавидят. Астрологи перечислили знаки, под которыми рождаются самые понимающие, мудрые, деликатные, одним словом, идеальные “вторые мамы”, сообщает Zakon.kz.

Телец

Теща-Телец носит звание идеальной. Она регулярно интересуется делами молодых, но не навязывается. Стремится облегчить жизнь своим детям. Если нужно посидеть с внуками, теща-Телец обязательно выручит, а пока зятя и дочки не будет дома, еще и наготовит про запас.

Если молодоженам приходится жить с родителями, теща-Телец никогда не будет вмешиваться в их дела. 

Весы

Женщина, рожденная под знаком Весов, становится прекрасной “второй мамой”. Она не станет контролировать молодоженов, не будет придираться из-за каждой мелочи. Теща-Весы не будет говорить о своем зяте с подружками и соседками. К слову, с мужем своей дочери она всегда солидарна.

В случае конфликтов в молодой семье она принимает сторону зятя, потому что считает, что обязана его поддержать. Одним словом, не теща, а золото.

Стрелец

Теща-Стрелец заботлива. Если она приходит в гости к молодой семье, то обязательно приносит с собой угощения. А если зять с дочкой сами пожалуют на обед или на ужин, не погнушается приготовить любимые блюда нового родственника. С такой “второй мамой” зятья быстро становятся лучшими друзьями – они готовы ее и на рынок отвезти, и в поликлинику. 

Теща-Стрелец всегда в хорошем настроении и может поднять его кому угодно.

Водолей

Мудрость – вот то качество, которое выгодно выделяет тещу-Водолея на фоне всех остальных. Представительница воздушного знака всегда поможет своему зятю дельным советом или даст полезную рекомендацию, однако она никогда не станет навязывать своего мнения, а сделает это только в том случае, если ее попросят, пишет "Киноафиша".

Теща-Водолей тщательно соблюдает личные границы и не мешает молодым строить свою семью без ее вмешательства.

Одни люди наделены шестым чувством, другие – нет. Астрологи рассказали, какие представители зодиакального круга обладают внутренним чутьем – интуицией. 

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