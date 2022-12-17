Астрологи рассказали, кто самые лучшие тещи по знакам зодиака

Над тещами часто шутят. Их любят или ненавидят. Астрологи перечислили знаки, под которыми рождаются самые понимающие, мудрые, деликатные, одним словом, идеальные “вторые мамы”, сообщает Zakon.kz.

Телец

Теща-Телец носит звание идеальной. Она регулярно интересуется делами молодых, но не навязывается. Стремится облегчить жизнь своим детям. Если нужно посидеть с внуками, теща-Телец обязательно выручит, а пока зятя и дочки не будет дома, еще и наготовит про запас.

Если молодоженам приходится жить с родителями, теща-Телец никогда не будет вмешиваться в их дела.

Весы

Женщина, рожденная под знаком Весов, становится прекрасной “второй мамой”. Она не станет контролировать молодоженов, не будет придираться из-за каждой мелочи. Теща-Весы не будет говорить о своем зяте с подружками и соседками. К слову, с мужем своей дочери она всегда солидарна.

В случае конфликтов в молодой семье она принимает сторону зятя, потому что считает, что обязана его поддержать. Одним словом, не теща, а золото.

Стрелец

Теща-Стрелец заботлива. Если она приходит в гости к молодой семье, то обязательно приносит с собой угощения. А если зять с дочкой сами пожалуют на обед или на ужин, не погнушается приготовить любимые блюда нового родственника. С такой “второй мамой” зятья быстро становятся лучшими друзьями – они готовы ее и на рынок отвезти, и в поликлинику.

Теща-Стрелец всегда в хорошем настроении и может поднять его кому угодно.

Водолей

Мудрость – вот то качество, которое выгодно выделяет тещу-Водолея на фоне всех остальных. Представительница воздушного знака всегда поможет своему зятю дельным советом или даст полезную рекомендацию, однако она никогда не станет навязывать своего мнения, а сделает это только в том случае, если ее попросят, пишет "Киноафиша".

Теща-Водолей тщательно соблюдает личные границы и не мешает молодым строить свою семью без ее вмешательства.

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