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В Костанайской области учитель истории вместе со школьниками создает туристические маршруты

В Костанайской области учитель истории вместе со школьниками создает туристические маршруты Фото: Министерство просвещения РК
Дамир Султанов, так зовут молодого педагога в Костанайской области, создает туристические маршруты в рамках своего кружка "Юные исследователи Мендыкары", сообщает Zakon.kz.

Учитель в свободное время проводит для своих воспитанников бесплатные экскурсии по заповедным сосновым лесам Мендыкаринского района, и затем они вместе создают туристические маршруты.

В рамках краеведческого кружка "Юные исследователи Мендыкары" школьники во внеурочное время вместе со своим учителем путешествуют по заповедным местам, где изучают историю и географию родного района. Кроме того, участники кружка создают собственные туристические маршруты.

Авторская программа педагога "Мендыкара – мой родной край" стала основой экскурсий и для детей из других регионов, приезжающих в заповедные сосновые леса. Его заслуги отмечают и родители школьников.

"Для меня история родного края с детства казалась настоящей сокровищницей. Открыв ее для себя, я захотел стать учителем и делиться этими знаниями, помогать каждому из своих ребят ощутить себя частью огромной эпохи, единого народа, стать настоящим гражданином своей страны". Дамир Султанов

Педагог и его ученики также планируют создание виртуального маршрута, чтобы школьники из всех регионов Казахстана могли узнать о красоте и богатой истории их малой родины. На сегодня педагог в процессе лицензирования собственной методики "Мендыкара – мой родной край", которой в будущем могут пользоваться все учителя страны.

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Министерство просвещения РК Костанайская область
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