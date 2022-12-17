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Япония планирует самое масштабное наращивание военной мощи со времен Второй мировой войны

Япония планирует самое масштабное наращивание военной мощи со времен Второй мировой войны Фото: pixabay
В Японии утвердили три новых документа национальной безопасности, в которых планируется удвоение расходов на оборону и отход от своей пацифистской конституции, сообщает Zakon.kz.

16 декабря в Японии представили новый план национальной безопасности, который сигнализирует о крупнейшем наращивании военного потенциала страны со времен Второй мировой войны, удвоении расходов на оборону и отходе от своей пацифистской конституции перед лицом растущих угроз со стороны региональных соперников, передает CNN.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство утвердило три документа по безопасности:

  • стратегию национальной безопасности;
  • стратегию национальной обороны;
  • план развития сил обороны.

По словам премьер-министра, сделано это для укрепления обороноспособности Японии в условиях все более нестабильной обстановки в сфере безопасности.

"Новые меры включают положения, которые позволят Японии обладать "потенциалом контрудара", способностью напрямую атаковать территорию другой страны в случае чрезвычайной ситуации и при определенных обстоятельствах". Фумио Кисида

Принимая новые оборонные инициативы, Япония нарушает трактовку своей конституции, принятой после Второй мировой войны, которая накладывает ограничения на военный потенциал страны. Согласно конституции, принятой после 1945 года, их вооруженные силы могут быть использованы только для обороны страны, но не должны атаковать другие государства.

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