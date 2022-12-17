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Боец Алмат Джуманов подписал контракт с американским промоушеном

боец, контракт Фото: Instagram/qazaqtitan
Казахский титан Алмат Джуманов подписал контракт с американским промоушеном кулачных боев Bare Knuckle FC, сообщает Zakon.kz.

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Алмат Джуманов написал на своей странице в Instagram, что основатель промоушена BKFC Дэвид Фельдман, увидев его, предложил контракт на один год. Боец хочет провести четыре поединка под баннером Bare Knuckle FC в 2023 году. 

1 августа Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде. Бой проходил по правилам бокса. Был рассчитан на четыре раунда по две минуты, однако закончился в первом же. Джуманов победил техническим нокаутом. 


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