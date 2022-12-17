В Астане ликвидировали наркоканал

Фото: скриншот видео

Полицейские задержали неоднократно судимого за наркопреступления 47-летнего астанчанина. Его дом, находившийся по улице Улы Дала, обыскали и нашли там героин, сообщает Zakon.kz.

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