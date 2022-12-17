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В Астане ликвидировали наркоканал

шкаф Фото: скриншот видео
Полицейские задержали неоднократно судимого за наркопреступления 47-летнего астанчанина. Его дом, находившийся по улице Улы Дала, обыскали и нашли там героин, сообщает Zakon.kz.
В кухонном шкафу нашли полиэтиленовый пакет с веществом комкообразной консистенцией бежевого цвета и электронные весы.
"Согласно заключению исследования, изъятые вещества являются наркотическим средством "героин" весом 88,89 грамма", – рассказали в полиции.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемого арестовали. 


                                                                                                                                                                             
В Астане студент колледжа продавал наркотики. В квартире у 18-летнего студента был изъят гашиш весом более 2 килограмм.
                                                                                                                                                                           

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