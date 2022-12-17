В Минске погибли 6 человек во время пожара в доме

В Минске 17 декабря в жилом доме произошел пожар. В горящих квартирах обнаружили шесть человек, среди которых один ребенок. Медики констатировали их смерть, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС Беларуси, на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 кв. м. Люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи.



Спасатели эвакуировали 12 человек, из них трое детей. Всех спасенных передали бригадам скорой помощи. Медики госпитализировали троих человек с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги".





Из квартир жилого дома также эвакуировали еще 10 человек.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

16 декабря в Карагандинской области, в поселке Актау, пожар унес жизни шести человек. Из них двое несовершеннолетних, 15 и 12 лет.

