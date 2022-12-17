В Семее отметили 330-летие Кабанбай батыра

Воспетый в легендах и эпосах герой освободительной войны от джунгарского нашествия первой половины XVIII века сегодня еще мало изучен профессиональными историками, но ко Дню Независимости в Семее все же отметили 330-летие Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

На площадке Университета Шакарима состоялась научно-практическая конференция, посвященная 330-летию Каракерея Кабанбая, родившегося на землях современного Урджарского района Абайской области.

В памяти казахского народа этот герой сохранился под разными именами. Его звали Кабанбай Кожакулулы, Каракерей Кабанбай и даже Дарабоз, однако его настоящим именем было Ерасыл. Он происходит из ветви байжигит племени каракерей рода найман. Мальчик, родившийся в эпоху затяжной многолетней войны с джунгарами, в семилетнем возрасте потерял отца – он погиб от рук захватчиков. А в 16 лет – старшего брата. И юный Ерасыл сумел отомстить за скорую смерть брата, пробравшись в стан врага и уничтожив убийцу.

После около шести лет он жил в ауле сестры в Зайсане, где прославился тем, что практически полностью истребил диких кабанов, которые нападали на лошадей. За этот подвиг народ прозвал его Кабан батыр.

Юный батыр присоединился к освободительной войне, защищая родные земли от захватчиков. Уже в 1717 году он отличился в сражении под Аягузом, после которого обрел имя Кабанбай батыра, с которым и вошел в историю Казахстана.

"Это был выдающийся полководец, отличавшийся личным мужеством и бесстрашием в бою. Он защищал родину, освобождал родные кочевья от захватчиков. И его подвиги на века остались в памяти народа. Во многом благодаря народной памяти мы сумели сохранить хотя бы крупицы знаний о батырах XVIII века. В начале ХХ века было много аксакалов, хранящих в своей памяти устную историю казахского народа. Находились энтузиасты, которые, объезжая кочевья и аулы, не уставали общаться со стариками, записывали их воспоминания, рассказанные ими легенды и факты. И во многих землях вспоминали подвиги Кабанбай батыра, его мужество, его неоценимый вклад в освободительную войну". Профессор Университета Шакарима Мухтарбек Каримов

Среди энтузиастов, изучающих историю Казахстана, на конференции был и знаток казахской старины, собиратель устного народного творчества казахского народа, востоковед Машхур Жусуп Копеев. Он девять лет посвятил собирательству казахского эпоса и устной истории. По его словам, где бы он ни был, в каком бы уголке Казахстана ни находился, он слышал только добрые слова о Кабанбай батыре.

В свою очередь профессор Университета Шакарима, кандидат исторических наук Амантай Исин рассказал, что в истории Казахстана в памяти народа остались лишь единицы – именно те люди, исторические личности, которые личным авторитетом, личным подвигом завоевали любовь своего народа.

"Среди них был Кабанбай батыр. Они вели за собой людей к победе, к свободе от ненавистных джунгар. Кабанбай обессмертил свое имя тем, что до самой кончины возглавлял войска казахского ополчения". Амантай Исин

Однако не только из народных легенд и эпоса черпают сведения о народном герое профессиональные историки современного Казахстана. По словам Амантая Исина, сегодня известны источники Российской и Циньской империй, в которых достаточно часто упоминается казахский батыр. Они хранятся в архивах Китая и России.

Однако выдержки из этих исторических документов были в разное время опубликованы современными историками разных стран, и сегодня они доступны широкому кругу исследователей, интересующихся эпохой "Ақтабан шұбырынды", годами Великого бедствия и нашествием джунгар на казахские степи.

"Любое уважающее себя государство должно знать о своих исторических личностях. И знать достоверную информацию. Сегодня над монографией Кабанбай батыра уже трудится кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории государства МОН РК Канат Енсенов. Он уже несколько лет занимается сбором материалов для своей книги. Весь научный мир Казахстана с нетерпением ждет этой работы". Мухтарбек Каримов

В 2019 году Канат Енсенов побывал в Восточном Казахстане, где поработал в государственном архиве Восточно-Казахстанской области и в читальном зале Фонда редких книг ВКГУ имени С. Аманжолова. Здесь бережно хранится свыше 13 тыс. изданий VIII, IX, X веков. Это – книги, брошюры, журналы по всем отраслям знаний, атласы и изобразительные материалы как на русском, так и на европейских языках – немецком, французском, английском и других. Фонд редких книг научной библиотеки Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова настолько уникален, что самые ценные экземпляры включены в реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Здесь ученый особое внимание обратил на такие редчайшие издания, как "Сибирский вестник" (1818-1824), экземпляры "Азиатского вестника", который начал издаваться с 1825 года как продолжение "Сибирского вестника", "Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества", "Вестник древней истории" и многие другие.

Изучением наследия Кабанбая занимаются не только историки, но и филологи. Среди них доктор филологических наук, профессор Университета Шакарима Арап Еспенбетов.

"У казахов есть обычай – читать жоқтау, некий плач-речитатив над телом усопшего в день прощания с ним. И в этом плаче обычно рассказывается вся жизнь человека, его хорошие и плохие поступки. Иногда, если дело касалось особенно выдающихся личностей, жоқтау даже записывались. Было бы интересно узнать или даже найти подобный плач, оставленный о Кабанбай батыре". Арап Еспенбетов

На конференции много говорили о записях, где упоминается Кабанбай батыр. Однако, по словам ученых, требуется еще немало времени, чтобы собрать воедино разрозненные и часто противоречивые сведения и факты о казахском батыре.

"Есть много публикаций о нем, написанных в разные времена. Но единого мнения о его вкладе в историю, о его жизни и подвигах как полководца до сих пор нет". Бауыржан Ердембеков, доктор филологических наук, ученый-абаевед, ректор Государственного университета им. Шакарима

Он предложил на базе Университета Шакарима создать единый координационный центр, куда бы стекалась вся информация о Кабанбае, чтобы восстановить его жизнь и воинскую деятельность с максимальной точностью и достоверностью.