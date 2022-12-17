В Астане свыше 300 семей-дольщиков получили ключи от квартир

Дольщики ЖК "Royal Expo" получили ключи от долгожданных квартир в День Независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Астаны Женис Касымбек.





"Друзья! Как вы знаете, перед нами стоит задача завершить долгострои города. Ранее акиматом из 150 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев было завершено строительство 120 ЖК. Тысячи семей смогли заехать в свои долгожданные квартиры".

По словам акима, 16 декабря, в День Независимости еще более 300 семей-дольщиков получили ключи от квартир. Новоселами жители ЖК "Royal Expo" должны были стать еще несколько лет назад.

Аким пообещал дальше работать над тем, чтобы другие дольщики также смогли заехать в свое жилье. По оставшимся 15 объектам (более 30 ЖК) поставили задачу ускорить темпы строительства, при этом уделяя особое внимание качеству строительства. Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства.

Также аким поздравил жителей с праздником и новосельем, пожелав каждой семье крепкого здоровья и благополучия.

