В Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы" в память о жертвах декабрьских событий

Фото: акимат Алматы

17 декабря в память о жертвах декабрьских событий 1986 года в Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы", сообщает Zakon.kz.

В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік таңы" в память о жертвах декабрьских событий 1986 года.

В церемонии принял участие заместитель акима города Арман Кырыкбаев, представители общественных организаций и сами участники декабрьских событий.

После возложения цветов собравшиеся почтили минутой молчания память о погибших. Представители духовенства прочитали поминальную молитву. 16 декабря в Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости. Читайте также Зафиксировали еще одно землетрясение в 248 км от Алматы В Астане свыше 300 семей-дольщиков получили ключи от квартир

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