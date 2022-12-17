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В Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы" в память о жертвах декабрьских событий

В Алматы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года Фото: акимат Алматы
17 декабря в память о жертвах декабрьских событий 1986 года в Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы", сообщает Zakon.kz.

В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік таңы" в память о жертвах декабрьских событий 1986 года.

В церемонии принял участие заместитель акима города Арман Кырыкбаев, представители общественных организаций и сами участники декабрьских событий.


После возложения цветов собравшиеся почтили минутой молчания память о погибших. Представители духовенства прочитали поминальную молитву.

16 декабря в Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости.

 

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