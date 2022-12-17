В Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы" в память о жертвах декабрьских событий
Фото: акимат Алматы
17 декабря в память о жертвах декабрьских событий 1986 года в Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы", сообщает Zakon.kz.
В Алматы прошла церемония возложения
цветов к монументу "Тәуелсіздік
таңы" в память о жертвах декабрьских событий 1986 года.
В церемонии принял участие заместитель акима города Арман Кырыкбаев, представители общественных организаций и сами участники декабрьских событий.
После возложения цветов собравшиеся почтили минутой молчания память о погибших. Представители духовенства прочитали поминальную молитву.
16 декабря в Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости.
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