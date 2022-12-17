В Кызылорде мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с моста

Фото: ДП Кызылорды

Мужчина спрыгнул с подвесного моста в Кызылорде. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает Zakon.kz.

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