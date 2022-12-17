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В Кызылорде мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с моста

В Кызылорде мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с моста Фото: ДП Кызылорды
Мужчина спрыгнул с подвесного моста в Кызылорде. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает Zakon.kz.
"17 декабря около 00:00 в Кызылорде на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин пытался совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста, расположенного на левобережье Кызылорды".ДП Кызылорды
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданин погиб.

По факту начато досудебное расследование по ст. 105 ч. 3 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

16 декабря в результате наезда на верблюда на трассе Кызылорда – Жалагаш погиб пассажир автомобиля марки Mazda-626.

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