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Эксперты заявили, что инфляция ниже темпов роста дохода

Первое кредитное бюро: инфляция ниже роста доходов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аналитический центр Первого кредитного бюро пришел к выводу, что в Казахстане темпы инфляции ниже темпов роста дохода, сообщает Zakon.kz.

Аналитический центр Первого кредитного бюро отметил, что, по данным БНС АСПиР РК, в III квартале 2022 года казахстанцы в среднем зарабатывали 299,8 тыс. тенге. Это на 56,1 тыс. тенге больше, чем годом ранее. По данным бюро, даже с учетом поправки на инфляцию темпы роста составили 5,8%. Во II квартале казахстанцы в среднем зарабатывали более 700 долларов – это лучший показатель за последние 7,5 лет.

В апреле текущего года каждый шестой наемный работник заработал не более 100 тыс. тенге. Также было отмечено, что размер заработной платы зависит и от географии. Например, быстрее всего за последний год оплата труда выросла в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях. Это регионы, где оплата труда и без того была высокая. В южных же областях оплата труда растет темпами ниже среднереспубликанских.

Статистика показала, что наемные работники с высшим образованием зарабатывают на 84,7% больше тех, у кого его нет. А работники с послевузовским образованием зарабатывают на 28,4% больше тех, кто остановился на высшем. В крупных компаниях наемные работники в апреле зарабатывали на 20,8% больше, чем сотрудники среднего бизнеса, и на 57% больше, чем работники малого бизнеса. Если рассматривать по форме собственности, то средний размер оплаты труда одного работника в иностранных компаниях составил 460,7 тыс. тенге – это на 58,3% больше, чем в частном секторе, и в два раза выше зарплат на госпредприятиях. В большинстве случаев самую высокую среднюю заработную плату получают работники в возрасте 35-44 лет.

Также в бюро отметили, что заработная плата часто зависит от пола. Работая на одной и той же должности в одинаковой сфере, работники могут получать совершенно разные зарплаты. Мужчина-руководитель по развитию финансовой или страховой компании получает в 9,3 раз больше коллеги-женщины. А оплата труда директора по персоналу в обрабатывающей промышленности вдвое выше у женщин, чем у мужчин.

По данным Нацбанка, во всех регионах Казахстана цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы.

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Айсулу Омарова
Казахстан
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