Эксперт: Российский авторынок поддерживается благодаря параллельному импорту

По статистическим данным исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, благодаря параллельному импорту у россиян есть возможность купить более 500 моделей авто 85 брендов, хотя в РФ на данный момент официально присутствуют только 17 брендов автомобильного мира, сообщает Zakon.kz.

Схема параллельного импорта позволила как минимум расширить ассортимент авто, предлагающихся на российском рынке, передает ixbt.

По данным аналитика, рынок автомобилей в России за последнее время снизился с 74 марок до 17. Однако цифры показывают, что на данный момент россияне имеют возможность реально на рынке купить 85 марок и 501 модель.

По его словам, это стало возможно после того, как начал развиваться так называемый параллельный импорт. Это импорт автомобилей без разрешения правообладателей этих марок.

"Мы видим, что сейчас официально осталось 17 марок и 68 моделей, а неофициально – у нас на данный момент 85 марок и 501 модель". Сергей Удалов

По данным Ассоциации российских автомобильных дилеров, в РФ сейчас работают 14 автомобильных марок, из которых только три российских.

