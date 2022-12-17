Врач рассказала, опасно ли резкое похудение перед Новым годом

Терапевт сети клиник "Атлас" рассказала в интервью агентству "Прайм" об опасности быстрого похудения, сообщает Zakon.kz.

Терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова рассказала в интервью агентству об опасности быстрого похудения к Новому году и назвала популярные диеты вредными для здоровья, передает ferra.ru.

По словам терапевта, воздержание от продуктов, богатых углеводами или жирами, приводит к дефициту энергии, особенно при высоких нагрузках на организм. При воздержании от такой пищи ухудшается самочувствие и нарушается работа пищеварительной системы.

Кроме того, быстрая потеря веса происходит за счет вывода из организма лишней воды, что может привести к обратному набору веса в будущем. Также быстрая потеря веса часто ведет к обвисанию кожи и образованию морщин.

Врач считает, что жиры, содержащиеся в молоке, масле, авокадо и рыбе, полезны для здоровья, поэтому не имеет смысла от них отказываться.



