Низовая метель, гололед и туман ожидаются в четырех областях Казахстана

Фото: pixabay

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны на 18 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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