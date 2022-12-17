Низовая метель, гололед и туман ожидаются в четырех областях Казахстана
Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны на 18 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах, 15-20 м/с.
Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с.
Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области – гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем гололед. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.
Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области – низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем – низовая метель.
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