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Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде России

спорт Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В Москве на "ЦСКА-Арене" проходит матч Кубка Первого канала по хоккею. Казахстанцы проиграли россиянам с разрывным счетом 6:2, сообщает Zakon.kz.

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В составе сборной Казахстана отличились Кирилл Савицкий (3-я минута) и Роман Старченко (43-я), у команды России – Константин Окулов (12-я минута), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я), Дмитрий Воронков (33-я), Кирилл Семенов (37-я) и Дмитрий Воронков (52-я).

Ранее казахстанские хоккеисты потерпели поражение от сборной Беларуси со счетом 1:4. 

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Елена Беляева
Россия Казахстан
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