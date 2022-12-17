Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде России

В Москве на "ЦСКА-Арене" проходит матч Кубка Первого канала по хоккею. Казахстанцы проиграли россиянам с разрывным счетом 6:2, сообщает Zakon.kz.

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В составе сборной Казахстана отличились Кирилл Савицкий (3-я минута) и Роман Старченко (43-я), у команды России – Константин Окулов (12-я минута), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я), Дмитрий Воронков (33-я), Кирилл Семенов (37-я) и Дмитрий Воронков (52-я).

Ранее казахстанские хоккеисты потерпели поражение от сборной Беларуси со счетом 1:4.