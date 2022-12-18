В Иране арестовали актрису фильма, получившего "Оскара"

Актрису Таране Алидусти, сыгравшую главную роль в оскароносном фильме "Коммиявояжер", арестовали в Иране, сообщает Zakon.kz.

По данным иранского агентства Tasnim, 38-летнюю Алидусти заключили под стражу за "публикацию ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений".



После начала протестов в Иране артистка выкладывала в свои соцсети посты в поддержку митингующих.

Фильм "Коммивояжер" режиссера Асгара Фархади получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2017 году.

8 декабря стало известно о казни первого заключенного, задержанного во время протестов в Иране. Мохсена Шекари обвиняли в вооруженном нападении на сотрудников сил безопасности и блокировании дорожного движения в Тегеране.

12 декабря аналогичный приговор привели в исполнение в отношении участника антиправительственных протестов Маджидреза Рахнаварда. Его обвинили в убийстве двоих сотрудников сил безопасности и нанесении ран четверым.

Протесты и массовые беспорядки против государственного строя Ирана начались в середине сентября 2022 года после новости о гибели Махсы Амини, которую задержали сотрудники Назидательного патруля за якобы "неподобающее ношение хиджаба".