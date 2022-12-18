Бензема отклонил приглашение Макрона посетить финал Чемпионата мира

Футболист Карим Бензема отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона вместе полететь на финал Чемпионата мира в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Бензема получил травму бедра за несколько дней до первой игры сборной Франции на мундиале и вернулся домой. По информации источников ESPN, он мог отправиться на финал в Доху на президентском самолете, но отказался.



В пятницу Бензема опубликовал в Instagram свою фотографию с подписью на французском: "Мне это не интересно". По мнению журналистов, скорее всего, это относится к приглашению.

При этом отмечается, что форвард всецело поддерживает сборную страны и желает ей победы над Аргентиной в финале ЧМ-2022, который состоится в воскресенье, 18 декабря.