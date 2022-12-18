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Президент Перу отказалась уходить в отставку на фоне беспорядков

Президент Перу отказалась уходить в отставку Фото: pixabay
Президент Перу Дина Болуарте 17 декабря заявила, что не будет покидать свой пост, несмотря на продолжающиеся ожесточенные столкновения между полицией и сторонниками отстраненного лидера страны Педро Кастильо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет русская служба BBC, Болуарте сказала на пресс-конференции, что ее отставка "не решит проблемы" и призвала Конгресс одобрить проведение досрочных выборов.

Болуарте предлагает провести досрочные президентские выборы в апреле следующего года – на два года раньше положенного срока. 16 декабря парламент Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо, этого не одобрил.

Политический кризис в Перу разразился из-за импичмента, объявленного президенту Педро Кастильо 10 дней назад. Вскоре после этого его задержали и поместили под стражу, против него открыто уголовное расследование.

По данным местных СМИ, в протестах в Перу на сегодняшний день погибли не менее 20 человек. 

17 декабря сообщалось, что около 300 туристов со всего мира застряли в городе Мачу-Пикчу после того, как в стране ввели чрезвычайное положение.

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Павел Покровский
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