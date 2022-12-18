Президент Перу отказалась уходить в отставку

Президент Перу Дина Болуарте 17 декабря заявила, что не считает необходимым покинуть свой пост, несмотря на продолжающиеся в стране протесты, сообщает Zakon.kz.

По информации BBC, Болуарте сказала, что ее отставка "не решит проблемы" и призвала Конгресс одобрить проведение досрочных выборов.

16 декабря парламент Перу, до этого объявивший импичмент президенту Педро Кастильо, не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.

Кризис власти разразился в Перу ранее в декабре, когда прежний президент Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией. Несмотря на принятые президентом меры, парламентарии все равно собрались на заседание и объявили Кастильо импичмент. Вскоре его задержали и поместили под стражу, против него открыто уголовное расследование.