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Певец из Нигерии представит Украину на "Евровидении-2023"

Певец из Нигерии представит Украину на "Евровидении-2023" Фото: VK/tvorchiofficial
Группа TVORCHI с песней Heart of Steel победила 17 декабря в украинском национальном отборе участника международного песенного конкурса "Евровидение-2023", сообщает Zakon.kz.

По данным Укринформ, музыкальный коллектив получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Вместе с TVORCHI на победу в национальном отборе претендовали еще 9 участников: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE. 

Мероприятие проходило в бомбоубежище.

Группу TVORCHI основали саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Тандем украинца и нигерийца сложился в 2018 году в городе Тернополь, уточняет УНИАН.

Конкурс пройдет в Ливерпуле. "Евровидение" 2022 года выиграла Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница, но было принято решение провести мероприятие в Великобритании из-за ситуации на территории Украины.

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