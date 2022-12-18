Певец из Нигерии представит Украину на "Евровидении-2023"

Группа TVORCHI с песней Heart of Steel победила 17 декабря в украинском национальном отборе участника международного песенного конкурса "Евровидение-2023", сообщает Zakon.kz.

По данным Укринформ, музыкальный коллектив получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Вместе с TVORCHI на победу в национальном отборе претендовали еще 9 участников: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE.

Мероприятие проходило в бомбоубежище.



Группу TVORCHI основали саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Тандем украинца и нигерийца сложился в 2018 году в городе Тернополь, уточняет УНИАН.

Конкурс пройдет в Ливерпуле. "Евровидение" 2022 года выиграла Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница, но было принято решение провести мероприятие в Великобритании из-за ситуации на территории Украины.

