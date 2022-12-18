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Комитет конгресса США пригрозил привлечь Трампа к уголовной ответственности

Конгресс угрожает Трампу уголовным делом Фото: senate.gov
Спецкомитет Палаты представителей американского конгресса намерен рекомендовать возбудить уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Этот комитет конгресса проводит расследование по штурму Капитолия. В ближайшее время представители проголосуют за то, чтобы рекомендовать Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту, пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Дела планируют открыть по статьям: мятеж, воспрепятствование разбирательству и заговор с целью обмана правительства.

В документе отмечается, что "Трамп, вероятно, подстрекал к насилию 6 января 2021 года", когда толпа его сторонников осадила Капитолий США в попытке сорвать подтверждение конгрессом победы Джо Байдена.

В отчете также упоминаются 57 голосов сенаторов, поданных в ходе прошлогоднего судебного разбирательства по делу об импичменте, ранее одобренному Палатой представителей. В отчете специальной комиссии также отмечается: для того, чтобы нарушить закон, Трампу не нужно было иметь прямое соглашение с бунтовщиками, а просто необходимо было выразить им поддержку.
Представитель Трампа Стивен Ченг осудил планы комиссии, в частности, назвав судебные процессы над сторонниками бывшего президента "пятном в истории этой страны".

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.

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