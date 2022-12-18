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#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
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Смотрим финал на огромном экране, болеем вместе с Игорем Шацким

Смотрим финал на огромном экране Фото: Olimpbet
Не пропустите матч Аргентина – Франция в крутой компании блогеров и спортивных экспертов. А также автограф-сессию вратаря сборной Казахстана. Вход – свободный!

18 декабря завершится серия футбольных вечеров Olimpbet Fan Fest в алматинском киноцентре "Арман". Станьте свидетелями крутой развязки Чемпионата мира и насыщенной программы, которую подготовили для вас резиденты телеграм-шоу "Футбольный кружок".

На протяжении всего чемпионата команды блогеров и экспертов соревновались в навыках прогнозистов. И кто же наилучшим образом смог распорядиться своей круглой суммой?

Футболист Игорь Шацкий, шоумен Фима Иванов, вайнер Нурлан Батыров, блогер BekaEasy, актер Нуркен Иманкулов и футбольные комментаторы будут ждать тебя на совместный просмотр финальной игры чемпионата в Катаре.

И только на Olimpbet Fan Fest, только 18 декабря – автограф-сессия вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого!

Планируйте заранее просмотр финала в крутой компании в киноцентре "Арман" (Достык, 104). Вход на праздник футбола – свободный! Количество мест ограничено.

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