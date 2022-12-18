Девушка погибла под колесами автобуса в Алматы
Фото: Zakon.kz
Автобус сбил девушку в Алматы. От полученных травм она скончалась в реанимации, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 14 декабря 2022 года.
Водитель двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении. Во время поворота сбил девушку 1998 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Как сообщили в пресс-службе ДП города Алматы, в результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 345 ч. 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Иная информация по уголовному делу в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит. Пресс-служба ДП города Алматы
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