Девушка погибла под колесами автобуса в Алматы

Автобус сбил девушку в Алматы. От полученных травм она скончалась в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 декабря 2022 года.

Водитель двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении. Во время поворота сбил девушку 1998 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.





Как сообщили в пресс-службе ДП города Алматы, в результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась.