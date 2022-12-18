В Туркестанской области уволен полковник полиции, выбивавший из сотрудников деньги

Заместителя начальника Казыгуртского РОП, применявшего физическую силу к сотрудникам, освободили от должности, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в спортивной одежде, которого опознали как замначальника РОП полковника полиции Бауыржана Алдабергенова, применяет силу к сотрудникам в форме, передает vera.kz.

Как сообщил автор видео, таким способом полковник "выбивает" деньги.





Кроме того, по словам сотрудников, один из начальников на работе появляется не только в спортивной форме, но и в шортах и майке.

На заседании дисциплинарной комиссии Департамента полиции Туркестанской области рассмотрели ответственность сотрудника.

"По итогам комиссии заместитель начальника на указанной видеозаписи освобожден от должности. Продолжается комплексная работа по укреплению служебной дисциплины, законности, и противодействию коррупции среди личного состава". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также по данному факту продолжается досудебное расследование по статье 362 УК РК "Превышение власти и должностных полномочий".