Врач назвал способы не заболеть гриппом или коронавирусом на Новый год
Врач Леонид Доронин назвал в своем Telegram-канале методы, помогающие избежать заражения во время массовых гуляний.
Врач утверждает:: если следовать его рекомендациям, можно не заразиться инфекцией даже при активном посещении общественных мероприятий. Так, Доронин посоветовал не выбирать для празднования закрытые помещения без окон – лучше отдать предпочтение заведениям на свежем воздухе, например, бару на крыше или катку.
Кроме того, специалист настоятельно порекомендовал не петь в караоке. Согласно исследованиям, во время пения производится больше крошечных частиц, содержащих инфекцию, чем во время дыхания и речи.
Также стоит отказаться от посещения квестов и других мероприятий развлекательного характера.
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