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Врач назвал способы не заболеть гриппом или коронавирусом на Новый год

Врач назвал способы не заболеть гриппом или коронавирусом Фото: pxhere
Чтобы во время новогодней вечеринки не заразиться гриппом или COVID-19, стоит избегать закрытых баров, караоке и не петь, отмечает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач Леонид Доронин назвал в своем Telegram-канале методы, помогающие избежать заражения во время массовых гуляний.

Врач утверждает:: если следовать его рекомендациям, можно не заразиться инфекцией даже при активном посещении общественных мероприятий. Так, Доронин посоветовал не выбирать для празднования закрытые помещения без окон – лучше отдать предпочтение заведениям на свежем воздухе, например, бару на крыше или катку.

Кроме того, специалист настоятельно порекомендовал не петь в караоке. Согласно исследованиям, во время пения производится больше крошечных частиц, содержащих инфекцию, чем во время дыхания и речи.

Также стоит отказаться от посещения квестов и других мероприятий развлекательного характера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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