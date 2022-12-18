Денис Никиша завоевал "золото" Кубка мира по шорт-треку в Алматы

В заключительный день этапа Кубка мира отличился один из лидеров сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша, который стал победителем этих соревнований на алматинском катке, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский спринтер не имел равных на дистанции 500 м, обойдя всех своих преследователей с результатом 41.850. Вторым финишную черту пересек Яжан Сунву из Южной Кореи – 41.910. Третью позицию занял Стижн Десмет из Бельгии, у него время – 42.090.





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Это вторая медаль Дениса Никиши за два дня Кубка мира в Алматы. Накануне он поднялся на третью ступень пьедестала почета на этой же дистанции, 500 м.