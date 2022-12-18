Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев заявил о том, что в квартире журналиста Михаила Козачкова полиция проводит обыски, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметил, что связался с двумя адвокатами задержанного.

"Несколько часов назад в Алматы задержан известный журналист, автор почти одноименного телеграмм-канала Михаил Козачков. Миша ежедневно выдавал острейшие подкрепленные фактами материалы, в том числе остро критиковал руководителей силовых ведомств страны. Сейчас в квартире журналиста в ЖК Хан-Тенгри сотрудники ДЭР Алматы, судя по информации адвокатов, проводят обыск, в квартиру два часа никого не запускают, дежурный прокурор адвокатам помощи не оказывает. Недавно записал с Козачковым получасовое телеинтервью, где Михаил рассказал много откровенных вещей. Буду защищать коллегу по цеху", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Также он отметил, что адвокаты пока не могут связаться с Козачковым.



"Час под дверью стою. Сотрудники попытались меня увести от квартиры, вниз по лестнице, якобы чтобы поговорить. Дверь открылась, я не успела подняться, снова заперли. Продолжаю звонить – не открывают. Дежурный прокурор сказал, что помочь не может. Скинула уведомление и удостоверение – ноль реакции", – цитирует адвоката Анну Веретельникову журналист Вадим Борейко.

Ранее сообщалось, что журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.