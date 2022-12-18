Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В квартире журналиста Михаила Козачкова полиция проводит обыски

депутат Фото: Facebook/Сергей Пономарев
Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев заявил о том, что в квартире журналиста Михаила Козачкова полиция проводит обыски, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметил, что связался с двумя адвокатами задержанного.

"Несколько часов назад в Алматы задержан известный журналист, автор почти одноименного телеграмм-канала Михаил Козачков. Миша ежедневно выдавал острейшие подкрепленные фактами материалы, в том числе остро критиковал руководителей силовых ведомств страны. Сейчас в квартире журналиста в ЖК Хан-Тенгри сотрудники ДЭР Алматы, судя по информации адвокатов, проводят обыск, в квартиру два часа никого не запускают, дежурный прокурор адвокатам помощи не оказывает. Недавно записал с Козачковым получасовое телеинтервью, где Михаил рассказал много откровенных вещей. Буду защищать коллегу по цеху", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Также он отметил, что адвокаты пока не могут связаться с Козачковым.

"Час под дверью стою. Сотрудники попытались меня увести от квартиры, вниз по лестнице, якобы чтобы поговорить. Дверь открылась, я не успела подняться, снова заперли. Продолжаю звонить – не открывают. Дежурный прокурор сказал, что помочь не может. Скинула уведомление и удостоверение – ноль реакции", – цитирует адвоката Анну Веретельникову журналист Вадим Борейко.

Ранее сообщалось, что журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Читайте также

Фонд "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову

Задержан журналист Михаил Козачков

Полицейский и фельдшер спасли женщину из горящего дома в Алматы

Елена Беляева
Пономарев Сергей Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления