Гололед, метель и туман ожидаются в восьми областях Казахстана в понедельник

Штормовое предупреждение объявлено в 8 областях страны на 19 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области – гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на северо-западе, днем на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области – низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15 м/с. В Актобе днем ожидается гололед.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Днем на западе, севере области – гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, днем – гололед. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель, днем – гололед.