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Фонд "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову

журналист Фото: Facebook/Михаил Козачков
Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" заявил о том, что готов предоставить помощь задержанному журналисту Михаилу Козачкову, сообщает Zakon.kz.

Также они выразили обеспокоенность по поводу несоблюдения процедурных норм.

"Мы обеспокоены несоблюдением процедурных норм, сообщениями адвоката Анны Веретельникой о том, что обыск происходит без присутствия адвоката. Хотели бы обратить внимание, что текст пресс-релиза Агентства по финансовому мониторингу нарушает презумпцию невиновности и ст. 77 Конституции РК: "Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда", – говорится в сообщении.

Отдельно в фонде отметили заслуги журналиста.

"Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере. "Адил соз" готов предоставить помощь Михаилу Козачкову и обеспокоен усиливающимся давлением на расследовательскую журналистику в Казахстане, что в корне противоречит объявленным президентом Касым-Жомартом Токаевым политическим реформам", – заявили в фонде.

Ранее сообщалось, что журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев заявил о том, что в квартире журналиста Михаила Козачкова полиция проводит обыски.

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