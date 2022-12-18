Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Экибастузе детские сады и почти все школы возобновят работу с понедельника

детсад Фото: pixabay
Аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил о том, что в городе с понедельника возобновят работу детские сады и все школы, кроме СОШ №24 и №1, сообщает Zakon.kz.

По его словам, систему теплоснабжения еще регулируют в двух образовательных учреждениях.

"Из всех школ только в СОШ №24 и №1 у нас не достигли оптимальных параметров, поэтому эти школы чуть позже откроем. Думаю, за 2-3 дня систему полностью отладим. Необходимые работы по нормализации тепла проводим", – заявил Бейсекин в Instagram.

Как уточнил аким, в городе продолжают балансировать систему теплоснабжения, поэтому в некоторых многоэтажках все еще холодно. Такие дома обследуют специалисты отдела жилинспекции и тепловой инспекции "Экибастузтеплоэнерго".

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Читайте также

Михаила Козачкова водворили в ИВС

Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле Козачкова

Гололед, метель и туман ожидаются в восьми областях Казахстана в понедельник

Елена Беляева
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления