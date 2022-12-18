В Экибастузе детские сады и почти все школы возобновят работу с понедельника

Аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил о том, что в городе с понедельника возобновят работу детские сады и все школы, кроме СОШ №24 и №1, сообщает Zakon.kz.

По его словам, систему теплоснабжения еще регулируют в двух образовательных учреждениях.

"Из всех школ только в СОШ №24 и №1 у нас не достигли оптимальных параметров, поэтому эти школы чуть позже откроем. Думаю, за 2-3 дня систему полностью отладим. Необходимые работы по нормализации тепла проводим", – заявил Бейсекин в Instagram.

Как уточнил аким, в городе продолжают балансировать систему теплоснабжения, поэтому в некоторых многоэтажках все еще холодно. Такие дома обследуют специалисты отдела жилинспекции и тепловой инспекции "Экибастузтеплоэнерго".

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

