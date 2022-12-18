В Экибастузе детские сады и почти все школы возобновят работу с понедельника
По его словам, систему теплоснабжения еще регулируют в двух образовательных учреждениях.
"Из всех школ только в СОШ №24 и №1 у нас не достигли оптимальных параметров, поэтому эти школы чуть позже откроем. Думаю, за 2-3 дня систему полностью отладим. Необходимые работы по нормализации тепла проводим", – заявил Бейсекин в Instagram.
Как уточнил аким, в городе продолжают балансировать систему теплоснабжения, поэтому в некоторых многоэтажках все еще холодно. Такие дома обследуют специалисты отдела жилинспекции и тепловой инспекции "Экибастузтеплоэнерго".
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
Режим ЧС отменили 8 декабря.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.