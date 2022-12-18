Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле Козачкова

журналист Фото: Facebook/Михаил Козачков
Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле задержанного журналиста Михаила Козачкова, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что до решения суда его нельзя объявлять преступником.

"Союз журналистов Казахстана призывает правоохранительные органы соблюдать законы страны и в первую очередь презумпцию невиновности. Никто не может быть объявлен преступником до решения суда. Журналистское сообщество обращается к органам следствия рассмотреть дело Михаила Козачкова всесторонне, объективно и беспристрастно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев заявил о том, что в квартире журналиста полиция проводит обыски.

Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" заявил о том, что готов предоставить помощь Козачкову.

Читайте также

Михаила Козачкова водворили в ИВС

Гололед, метель и туман ожидаются в восьми областях Казахстана в понедельник

Аргентина – Франция: финал мечты

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления