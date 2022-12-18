Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле Козачкова

Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле задержанного журналиста Михаила Козачкова, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что до решения суда его нельзя объявлять преступником.

"Союз журналистов Казахстана призывает правоохранительные органы соблюдать законы страны и в первую очередь презумпцию невиновности. Никто не может быть объявлен преступником до решения суда. Журналистское сообщество обращается к органам следствия рассмотреть дело Михаила Козачкова всесторонне, объективно и беспристрастно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев заявил о том, что в квартире журналиста полиция проводит обыски.

Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" заявил о том, что готов предоставить помощь Козачкову.

