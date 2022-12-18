Михаила Козачкова водворили в ИВС
Фото: Facebook/Михаил Козачков
Журналиста Михаила Козачкова водворили в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.
Адвокат журналиста заявил о том, что задержали его на 48 часов.
Ранее сообщалось, что журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев заявил о том, что в квартире журналиста полиция проводит обыски.
Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" заявил о том, что готов предоставить помощь Козачкову.
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