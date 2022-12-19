Ученые США столкнулись с нехваткой лабораторных обезьян

Американские ученые столкнулись с нехваткой лабораторных обезьян из-за скандала с контрабандой в Камбодже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Financial Times, из-за этого происходят задержки с рядом исследований.

"Ученые, проводящие некоторые исследования, уже сталкиваются с задержками до года из-за трудностей с приобретением так называемых нечеловекообразных приматов, которые, как утверждают регуляторы, важны для доказательства безопасности лекарств в ранних исследованиях", – говорится в публикации.

Согласно данным издания, ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, но в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. Из-за этого в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное увеличилась в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тыс. долларов.

Поставщики также предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.

В организации защиты животных PETA отметили, что у американских ученых никогда не получалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку им не удавалось избежать высокого уровня смертности среди животных.