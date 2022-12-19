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В Индии мужчина умер во время просмотра второго "Аватара"

В Индии мужчина умер во время просмотра второго "Аватара" от сердечного приступа Фото: кадр из фильма
Житель города Педдапурам умер в кинотеатре на премьере фильма "Аватар. Путь воды". У него не выдержало сердце от волнения, сообщает Zakon.kz.

По данным India Today, мужчина страдал от гипертонии.

Сообщается, что Лакшмиредди Срину вместе со своим младшим братом отправился на показ нового фильма Джеймса Кэмерона, но во время просмотра у мужчины случился сердечный приступ. Когда Срину доставили в больницу, врачи констатировали смерть. 

По его делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Похожий случай произошел во время выхода первой части "Аватара". Тогда 42-летний мужчина умер после просмотра фильма на Тайване. Врачи сказали, что он перевозбудился во время просмотра фильма, из-за чего поднялось давление.  

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